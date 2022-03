Des averses attendues dans l'après-midi

Classiquement, ce jeudi débute par un généreux soleil sur la majeure partie de notre île ; seule la façade au vent, de la Pointe de la Table à Saint-André, subit un temps plus gris et humide. Avec l'évolution diurne, les cumulus se forment rapidement aux flancs des remparts et dans les cirques. Avant le déjeuner, la couverture nuageuse s'est installée dans l'intérieur et les premières averses apparaissent. L'après-midi, ces averses sont plus fréquentes et s'intensifient avec même des débordements possibles jusqu'au littoral, notamment vers La Possession. Les sommets subissent également ce temps gris et humide.



Les températures maximales sont voisines de 29 à 32°C sur la frange côtière, 25°C à Cilaos et 18°C environ au Pas de Bellecombe-Jacob comme au Piton-Maïdo.



L'alizé reste faible avec tout au plus des pointes voisines de 40 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre et vers Sainte-Marie. Les brises prédominent de la Pointe-des-Galets à la Pointe-au-Sel en passant par la Pointe-des-Aigrettes.



La mer est belle ou peu agitée sur la côte Ouest. Elle est agitée de Saint-Joseph à Champ-Borne au déferlement d'une petite houle d'alizé voisine de 1,50 mètre.