Météo Des averses arrivent par le Nord-Est cette nuit, prévisions pour vendredi et tendances weekend

Des averses parfois modérées sont probables sur l'Est et le Nord au cours de la nuit prochaine. Prévisions pour la nuit du 09 au 10 Avril



Des averses sur le Nord-Est et l'Est.



➡️ Le ciel se dégage sur le Sud et l'Ouest mais averses arrivent par le Nord-Est. La région comprise entre Saint Philippe et la Grande Chaloupe en passant par Saint Benoît et Sainte Marie est sur la trajectoire.

Les averses passagères peuvent être localement modérées notamment vers Saint André ou Bras Panon. Elles avancent dans les hauts vers Salazie voire Cilaos.



🎏 Quelques rafales faibles à modérées persistent entre Saint Denis et la Grande Chaloupe et dans la région de Saint Philippe.



🌊 La mer houleuse sur les côtes Est et Nord . La houle générée par l'alizé avoisine 2m.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 21 et 25° sur le littoral de Pont-Mathurin au Port en passant par 22° à Saint Benoît, 15 et 19° sur les pentes et proches de 10° au Maïdo et au volcan. Températures comprises entre 12 et 14° à Bourg Murât ou Cilaos.





Prévisions pour la journée du vendredi 10 Avril



Journée peu humide. Le vent se renforce en journée sur le littoral Sud.



➡️ En début de matinée: des nuages jouent les prolongations sur le Nord-Est. Ailleurs le soleil matinal s'affiche décomplexé.



En cours de matinée les éclaircies prennent l'avantage sur le Nord-Est. Des nuages commencent lentement à garnir le ciel sur les pentes Nord-Ouest et Ouest ainsi que celui des Plaines.



➡️ L'après-midi quelques ondées sont possibles dans les hauts de l'Ouest en demeurant peu significatives.

Dans les cirques et sur le littoral le temps reste clément.



🎏 Le vent est modéré sur le Nord mais se renforce d'ici le début de l'après midi sur le littoral Sud entre Saint Philippe et Saint Leu avec des rafales qui peuvent flasher à 60/65km/h.



🌊 La mer demeure agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest et Ouest.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h28 le 10 -- Coucher du soleil : 18h10 le 10



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1016.8 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Mare à Vieille Place 27

Températures relevées sous abri à 13h dans les stations de Météo France: les stations affichent de belles valeurs maximales aidées par un ensoleillement maximal le matin pour aboutir à 32° dans l'Ouest, 31° à Saint Benoît. Valeurs significatives de MétéoR OI: 32.8° à Saint Jo et 28.1° à Mare à V.Place.



Cumuls de pluie sur une durée de 24heures rapportés par les stations de Météo France18h.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. L'alizé se renforce à nouveau demain sur les côtes Sud.



Tendances pour le weekend Samedi et Dimanche: des entrées maritimes pluvieuses sur l'Est la nuit et le matin avec des débordements vers Saint Jo et Saint Denis.

Ailleurs le ciel est lumineux. En matinée le temps devient plus sec sur l'Est et les éclaircies dominent sur le littoral.

L'après-midi quelques averses sont possibles sur les pentes de la moitié Ouest notamment mais elles restent peu significatives.



🎏 Le vent souffle avec constance produisant des rafales flashant à 60km/h sur le Nord et le Sud et sur les crêtes.



🌊 La mer reste agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest et Ouest.



🌡️ Les températures sont proches des normales en journée restant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest.

La nuit une petite fraîcheur est sensible.

