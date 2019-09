Des averses arrivent cette nuit et demain matin sur le Sud Est et l'Est, venteux mais ensoleillé sur les plages de l'Ouest

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 21:



Le ciel réunionnais est en majorité peu nuageux en première partie de nuit.



En milieu de nuit des nuages arrivent par le Sud accrochent le Sud Sauvage et les versants du volcan donnant localement des précipitations.



La nuit est à nouveau plutôt fraîche dans les hauts avec des minimales qui peuvent être inférieures aux normales de Septembre.



En fin de nuit la couverture nuageuse gagne l'Est de l'île et peut déborder vers Saint Pierre voire l'Etang Salé.



PREVISIONS POUR SAMEDI 21:



Le matin les nuages et averses du système frontal très atténué entretiennent un temps maussade et humide sur le Sud-Est et l'Est de la Réunion.

Les plaines, le volcan sont concernés.



Des débordements pluvieux sont observés aussi vers Saint Benoît jusque Sainte Suzanne et sur le Sud entre Saint Pierre et l'Etang Salé.



A l'Ouest de ces régions un temps clément prévaut avec de larges éclaircies notamment sur l'Ouest et le Nord.



En cours de matinée les éclaircies perdent du terrain dans les hauts et les cirques.



En fin de matinée et début d'après midi l'alizé flashe à 60/70km/h sur l'Ouest et le Sud-Ouest et souffle aussi de façon soutenue entre Sainte Rose et Gillot.



L'après midi le risque pluvieux persiste sur le Sud-Est. La couverture nuageuse péi s'étire des pentes du Nord-Ouest vers le littoral.

Quelques averses sont possibles.



Sur les plages de l'Ouest le vent a tendance à maintenir l'ensoleillement.

Les éclaircies deviennent plus larges sur les littoraux Nord-Est et Sud Ouest.



La mer est forte sur les côtes Ouest et Sud jusqu'à Sainte Rose. Elle est agitée au vent sur la côte Est.



Le ressenti est plus frais que Vendredi dans les hauts et sur une large moitié Est de l'île en raison du manque de soleil.





TENDANCES POUR LE DIMANCHE 22: en dehors du quart Sud-Est exposé aux entrées maritimes porteuses d'averses passagères le reste de l'île est promis à une journée dominicale plutôt ensoleillé . Les sommets émergent de la couche nuageuse l'après midi.



L'alizé souffle assez fort en rafales surtout vers Saint Pierre et vers Sainte Marie.



La mer est agitée à cause du vent.





LUNDI 23: l'alizé garde la cadence sur le Nord et le Sud mais épargne les plages de l'Ouest.

Malgré les nuages le matin l'humidité est en baisse sur la moitié Est.



Beau temps le matin sur les autres régions.



Mer agitée au vent.

