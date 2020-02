A la Une ... Des avancées technologiques pour la météo de l’Océan Indien

C’est lors d’une présentation ce matin dans les locaux de Météo-France Réunion que les résultats du projet BRIO, Building Resilience in the Indian Ocean, ont été présentés. Selon Emmanuel Clopet, directeur régional de Météo-France Réunion, le projet BRIO est un projet "exemplaire qui permettra d’affiner le diagnostic sur l’évolution du climat des îles de l’Océan Indien".



Pour arriver à ces résultats plus précis, les météorologues s’appuieront désormais sur un nouvel outil : Aladin. Ce programme de simulation de très haute résolution permet d’avoir une résolution de 12km contre 150 auparavant. Comment? Grâce à des collectes de données plus riches et plus variées.



Les simulations analysent à la fois les données du passé et du futur pour divers scénarios d’émission de gaz à effet de serre, l’objectif étant de pouvoir quantifier les incertitudes liées au changement climatique. Ces simulations sont effectuées grâce aux supercalculateurs de Météo-France sur une majeure partie de la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien, partant de la côte Est africaine pour couvrir l’ensemble des terres habitées. Les reliefs des terres sont pris en compte dans les calculs afin de mesurer les précipitations générées.



Et les premiers résultats ne sont pas réjouissants. Selon les calculs, une hausse de 3 à 5°C est prévue dans le bassin Océan Indien à la fin du siècle. À La Réunion, une baisse des précipitations est attendue présageant une augmentation de la fréquence des sécheresses. L’étude sur les phénomènes intenses est actuellement en cours. Gaëtan Dumuids Lu 248 fois Gaëtan Dumuids







