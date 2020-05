A la Une . Des athlètes français auraient contracté le Covid à Wuhan dès octobre 2019 Plusieurs athlètes de la délégation française lors des jeux mondiaux militaires qui se sont tenus à Wuhan en octobre ont été malades à leur retour, avec des symptômes évoquant le Covid-19. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 21:58 | Lu 687 fois





Elodie Clouvel, que

"Beaucoup de gens de cette délégation ont été malades"



"On était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires fin octobre. Et, en fait, il s'avère qu'après on est tous tombés malades. Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi j'ai été malade aussi. […] J'ai eu des trucs que je n'avais pas eus avant. On ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'on n'en parlait pas encore. Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires qui ont été très malades. On a eu un contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit : je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens de cette délégation qui ont été malades", poursuit alors la jeune sportive.



Selon le journal Le Parisien, la jeune femme aurait depuis, ainsi que les autres athlètes français participants des jeux mondiaux militaires, reçu la consigne de ne plus répondre aux questions sur le sujet et de renvoyer les journalistes vers la direction de la communication des armées.

Lors d'une interview le 25 mars sur la chaîne locale Télévision Loire 7, l'athlète Elodie Clouvel a affirmé qu'elle pense avoir attrapé le Covid-19 lors des 7èmes jeux mondiaux militaires, organisés à Wuhan entre le 18 et le 27 octobre dernier.Elodie Clouvel, que nous avions rencontrée début 2018 lors d'un séjour d'entraînement intensif à La Réunion, était interrogée sur son éventuelle inquiétude quant à un séjour, pour cause de jeux olympiques, au Japon (où circulait déjà en mars le virus). La réponse de la championne du monde de pentathlon, passée inaperçue à l'époque, résonne fort et pourrait être éclairante quant aux origines du nouveau coronavirus: "Non, parce que je pense qu'avec Valentin (Son compagnon Valentin Belaud, est lui aussi pentathlète, ndlr) on a déjà eu le coronavirus".