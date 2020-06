Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des ateliers pour relancer l’exposition Savanes





Dans le cadre de la seconde phase du déconfinement progressif, les services de la ville de Saint-Paul doivent accueillir le public dans des mesures de sécurité renforcées. Avec une jauge maximale limitée à huit personnes pour découvrir cette «



Deux médiatrices scientifiques et culturelles de la commune pourront vous présenter “Les Savanes”. Il est fortement conseillé aux visiteurs de porter un masque et d’apporter du gel hydroalcoolique. Ces personnes devront observer les gestes barrières. Un point d’eau sera aussi à leur disposition.

Des ateliers organisés autour de l’exposition Savanes

Parallèlement à la reprise de l’exposition, plusieurs ateliers grand public se tiendront également ce samedi 6 juin. Ateliers tizanèr, tressage, capteur de rêve, photo…



Attention, pour y participer, il faut s’inscrire au 02 62 34 49 20 et par e-mail (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr).



Ces ateliers se tiendront à la fois à la Maison Serveaux et dans la savane du Cap La Houssaye. Là-encore, la jauge maximale se situe à 8 personnes maximum. Elle était de 20 avant le confinement.



Le descriptif des ateliers en juin

Voici le programme pour juin. Le programme des ateliers suivants sera publié tous les mois.



Samedi 6 juin 2020 Atelier Tizanèr animé par Boris Astourne de l’association APPER à la savane du Cap La Houssaye, de 8 à 10 heures. 8 personnes au maximum.



La savane est un espace à usages multiples, avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. L’APPER vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la Savane du Cap La Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels.



Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les races animales locales. Déguster ces plantes aromatiques dont les secrets sont transmis de génération et génération dans des contenants respectant le développement durable.



Atelier capteur de rêve animé par Coline Gagneret de l’association Brin de bambou, à la Maison Serveaux de 9 à 12 heures. 8 personnes au maximum. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Chacun crée son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise : bois de goyaviers, paille, gousses, graines, plumes…



Un moment manuel plein de couleurs et de sens : tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ses savanes!



Atelier tressage animé par Madeleine Moutoussamy de l’association Tamarins de l’ouest à la Maison Serveaux, de 13h30 à 16 heures. 8 personnes au maximum. Apprenez la technique de l’applatissage de la paille avant la phase de tressage pour la confection de chapeau, bertel, panier et tout autres objets artisanaux.



Samedi 13 juin 2020

Atelier tressage animé par Madeleine Moutoussamy de l’association Tamarins de l’ouest à la Maison Serveaux, de 9h30 à 11h30. 8 personnes au maximum. Apprenez la technique de l’applatissage de la paille avant la phase de tressage pour la confection de chapeau, bertel, panier et tout autres objets artisanaux.



Atelier bœuf moka et cabri péi en papier mâché animé par Nicole et Gilbert Gauvin du Musée de la Charbonière à la Maison Serveaux, de 13h30 à 16 heures. 8 personnes au maximum. Apprenez à faire des sculptures d’animaux pays, sculptés en carton recyclé, recouverts de papier mâché et peinture.



Atelier Tizanèr animé par Boris Astourne de l’association APPER à la savane du Cap La Houssaye, de 13h30 à 15h30. 8 personnes au maximum.



La savane est un espace à usages multiples, avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. L’APPER vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la Savane du Cap La Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels.



Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les races animales locales. Déguster ces plantes aromatiques dont les secrets sont transmis de génération et génération dans des contenants respectant le développement durable.



Samedi 20 juin 2020

Atelier photo de Julien Azam à la savane du Cap La Houssaye, de 7h30 à 10h30. 8 personnes au maximum pour le premier groupe. Rendez-vous à Hélilagon à Plateau Caillou.



Atelier production le samedi 27 juin à la Maison Serveaux, de 9h30 à 12 heures.



Ces ateliers photo se décomposent en deux parties pour le même groupe d’inscrit. Le premier atelier pour les prises de vue et le deuxième pour la production. Matériel requis : appareil photo numérique ou smartphone récent. Matériel conseillé : trépied, filtre polarisant, ordinateur personnel pour la 2ème séances. Matériel obligatoire : chaussure de marche, pantalon, chapeau, bouteille d’eau.



Proposé dans le cadre de l’exposition “Savane: Nout’ liberté sous le vent”, cet atelier comprend une déambulation photographique dans les paysages de la savane saint-pauloise, et une séance de préparation pour l’exposition des meilleurs images de chaque participant.



Accompagné(e) sur le terrain par un photographe professionnel, vous pourrez apprendre toutes les astuces nécessaires pour faire vos premiers pas ou perfectionner votre pratique, dans un cadre exceptionnel.



Le groupe aura pour objectif de produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de la savane, en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire.



Muni(e) d’un appareil photo numérique, ou bien d’un smartphone récent, découvrez des techniques simples pour réaliser de belles prises de vues en extérieur. Composition d’une image, éclairage du sujet, choix d’objectif, utilisation d’un trépied et d’un filtre polarisant, macro-photographie, photo panoramique.



La deuxième séance sera consacrée à la sélection des meilleures images et à leur préparation pour l’impression. En salle et avec un vidéo-projecteur, les participants pourront découvrir quelques techniques de base en post-production: recadrage, amélioration de la luminosité, des contrastes, exportation au format adéquat.



Atelier capteur de rêve animé par Coline Gagneret de l’association Brin de bambou, à la Maison Serveaux de 9 à 12 heures. 8 personnes au maximum.



Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Chacun crée son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise : bois de goyaviers, paille, gousses, graines, plumes…



Un moment manuel plein de couleurs et de sens : tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ses savanes!



Atelier bœuf moka et cabri péi en papier mâché animé par Nicole et Gilbert Gauvin du Musée de la Charbonière à la Maison Serveaux, de 13h30 à 16 heures. 8 personnes au maximum. Apprenez a faire des sculptures d’animaux pays, sculpté de carton recyclé, recouvert de papier mâché et peinture.



Samedi 27 juin

Atelier photo animé par Julien Azam à la Maison Serveaux, de 9h30 à 12 heures, pour le premier groupe ayant participé au premier atelier photo du 20 juin. 8 personnes maximum. Voir le descriptif de l’activité ci-dessus.



Atelier Ranger de la savane. Thème : les cabris péi. Animé par Boris Astourne de l’association APPER à la savane du Cap La Houssaye, de 13h30 à 15h30. 8 personnes au maximum.



La savane est un espace à usages multiples, avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. Découvrez ou remémorez-vous une partie de ces usages à travers les espèces végétales et animales qui peuplent ce paysage unique. Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées de disparition et reconnues par arrêté ministériel.



Apprenez à suivre les pistes des animaux qui le peuplent, fervent défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages.





