Des ateliers mobilité s’installent dans les quartiers de Saint-Paul

Le 18/11/2019 de 16h à 17h

Le 25/11/2019 de 16h à 17h

Le 2/12/2019 de 16h à 17h

Le 18/11/2019 de 10h30 à 11h30

Le 25/11/2019 de 10h30 à 11h30

Le 2/12/2019 de 10h30 à 11h30

Dans le cadre de son PAO santé, la ville de Saint-Paul propose plusieurs ateliers mobilité destinés aux séniors dans différents quartiers de Saint-Paul : à Bellemène ainsi qu’à Barrage et Citerne Troussaille.Important : Les jours et les horaires sont susceptibles d’être modifiés.Pour participer à un atelier, il est indispensable de vous inscrire auprès de la coordonnatrice de la “Maison de Prévention, de la santé et du bien-être de La Saline” en composant le 0262 45 81 51.