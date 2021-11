Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des ateliers intergénérationnels dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’enfant Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant qui se déroulera le 20 novembre prochain, la Ville de Saint-Paul détentrice du titre “Ville Amie des Enfants”, met en place des ateliers à destination de tous les dispositifs au sein du réseau petite-enfance de la Commune : crèches, relais des assistantes maternelles (RAM) et lieux d’accueil enfants-parents (LAEP). Direction le case de Saint-Gilles-les-Hauts où un atelier sur le thème de la nutrition s’est déroulé ce mercredi 17 novembre.

À l’approche de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, la Ville de Saint-Paul a mis en place des ateliers intergénérationnels sur la nutrition. De la terre à l’assiette, les participants ont été sensibilisés à la nutrition, au jardinage en passant par des activités artistiques comme la peinture alimentaire. Un moment de pure découverte et d’apprentissage pour les enfants, mais aussi pour les parents et les grands-parents ! Ces ateliers thématiques consistent avant tout à accompagner la famille sur l’éducation à la santé, à la nutrition aux travers de nombreuses animations qui plaisent aux petits comme aux grands.



En marge de ces ateliers, la Commune de Saint-Paul, Terre apprenante et innovante, renforce l’accueil des enfants moins de 3 ans, la Ville accompagne et soutien les familles à la parentalité notamment avec le dispositif classe passerelle à Grande Fontaine. L’univers de la Petite Enfance, et l’éducation d’une manière globale, constitue une priorité de la mandature. Autour des arts, de la culture, de la santé, du patrimoine et de l’environnement au sein du réseau global petite-enfance et auprès des familles dans les lieux tels que les crèches, les musées, les résidences d’artistes mais aussi lors des actions parentalité autour du Plan Aisance Aquatique…



La Ville de Saint-Paul maintien et développe des animations à visée pédagogique, éducative et récréative. Ainsi, à l’occasion de la Journée International des Droits de l’enfant d’autres événements artistiques et culturels seront proposés en partenariat avec le réseau Petite Enfance et des familles.





