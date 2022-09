Des ateliers gratuits de couture & Upcycling du 16 septembre au 22 octobre 2022

Du 16 septembre au 22 octobre, l’Espace Culturel Sudel FUMA accueille la 1ère édition de l’exposition “Fashion for Good” à La Réunion, “Les traditions de la Mode recyclée et Regards croisés sur les Parures et tapis mendiants”. L’éco-conception, le réemploi et le recyclage constituent les lignes majeures de cette évolution. Pour impulser ce mouvement à La Réunion, une série d’événements sont organisés autour de la mode circulaire tout au long de l’année, et au-delà. L’objectif est de susciter l’intérêt du grand public et des professionnels pour une consommation, mais également pour une commercialisation plus raisonnée et responsable des produits textiles.Scannez le Qr code pour vous inscrire ou appelez le 0693 107 106.