Des ateliers futés pour votre ménage au naturel

Les médiateurs du TCO vous proposent pour ces vacances de janvier, 3 ateliers « Ménage au naturel » :

Samedi 19 janvier 2019 (10h-11h) sur le marché forain de La Possession

Mercredi 23 janvier 2019 (9h-10h et 10h30-11h30) à la déchèterie Les Capucines à Trois-Bassins Au programme : démonstration et mise en pratique pour fabriquer des produits ménagers naturels et faits maison.



(Re)découvrez des remèdes de grand-mère, des recettes simples à base de produits naturels… Des astuces économiques et écologiques, et des réflexes à acquérir et à partager autour de vous !



Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux adultes et aux enfants (à partir de 6 ans, et accompagnés obligatoirement d’un adulte).



Attention : Pour la qualité des échanges, chaque atelier est limité à 10 participants.



► Réservez vite votre place en remplissant le formulaire en ligne sur la page du TCO.



Vous souhaitez repartir à la maison avec vos propres produits ?

Voici la liste des produits à apporter pour les utiliser lors de l’atelier :

Citron

Sel

Bicarbonate de soude

Vinaigre blanc

Huile essentielle (menthe poivrée ou citron ou autre)

Huile d’olive

1 cuillère à soupe

1 récipient pour les mélanges (de type saladier)

Astuces

Vaporisateur ► Pensez à garder celui d’un produit déjà utilisé.

Jus de citron et huile d’olive ► À retrouver dans votre cuisine ou en grande surface et épicerie.

Huiles essentielles ► En pharmacie ou boutique spécialisée.