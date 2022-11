Des ateliers en milieu aquatique pour les jeunes enfants

Un professionnel encadrera ces ateliers, pour familiariser les jeunes enfants en milieu aquatique.Un espace café sera à disposition avant la mise à l’eau à 9h30. Les places sont limitées et sur inscription auprès de l’équipe et/ou par téléphone au 0693 88 03 64.N’oubliez pas votre bonnet/chapeau et votre crème solaire !Dans le cadre des actions de la parentalité et de la petite enfance, la Ville de Saint-Paul a mis en place des ateliers autour de l’accompagnement parental dans le milieu aquatique.Les familles des lieux d’accueil, les enfants, les parents itinérants, les assistantes maternelles du relais petite enfance ainsi que quelques familles des crèches ont pu partager des moments de convivialité et de découverte aquatique.Le 19 novembre, une exposition de photos aura lieu lors de la matinée de la petite enfance au CREPS de Saint-Paul.