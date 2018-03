Des ateliers du goût pour les petits écoliers

A partir du 24 octobre, et ce jusqu’aux prochaines grandes vacances scolaires, les élèves de l’école primaire et de l’école élémentaire Fleurimont II auront le privilège d’aborder la Culture de La Réunion et de sa population à travers les pratiques culinaires et la gastronomie créole ; de découvrir les produits locaux ; de se voir apporter des notions fondamentales de l’équilibre élémentaire et des bienfaits de la consommation de ces produits locaux, notamment des fruits et des légumes.Ce dernier objectif s’inscrit pleinement dans les politiques de santé publique et constitue un axe éducatif prioritaire au regard des spécificités de la population réunionnaise (prévalences forte de l’obésité et du diabète).Telles sont les principales actions inscrites dans la convention signée le 04 octobre dernier entre la ville de Saint-Paul et l’association Goût et Terroirs-Ile de La Réunion.



Concrètement, des ateliers théoriques et pratiques débuteront prochainement à l’école primaire de Bras-Canot et à l’école élémentaire Fleurimont II et s’adresseront aux enfants inscrits en CE2 jusqu’au CM2. Ces derniers bénéficieront d’une progression en 11 séances.



Cette progression sera marquée par un temps fort, le "Repas des invités" qui sera préparé par les enfants lors des séances 9 et 10.



Grâce à la subvention de 5 000 euros attribuée par la commune de Saint-Paul et votée au Conseil municipal du 07 avril dernier, l’association "Goût et Terroirs-Ile de La Réunion" organisera ses interventions sur le temps périscolaire du lundi au vendredi (sauf mercredi) à raison de deux ateliers par semaine et sur le temps scolaire le mercredi à raison d’un atelier une semaine sur deux par école inscrite au programme.