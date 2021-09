Rubrique sponsorisée Des ateliers développement durable organisés

Atelier développement durable à l’école Louise-SIARANE ce samedi 4 septembre 2021, de 9 à 12 heures… Toute une matinée pour le plaisir de fabriquer vos propres cosmétiques et produits ménagers 100% naturel. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 09:17

Créer de la gélée exfoliante pour le corps et le visage, du gel d’aloé vera, du cake pour vaisselle, du nettoyant pour le sol : des idées qui donnent envie…

Utiliser les bienfaits de la nature pour sa propre hygiène de vie. À travers cette action, la municipalité de Saint-Paul a pour objectif de valoriser les savoir-faire et les produits locaux.

Dans l’attente des Journées européennes du développement durable, cette action consolide l’ambition de vouloir sensibiliser au mieux la population sur des enjeux capitaux comme la qualité de la vie aujourd’hui.

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, le port de masque est obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Le passe sanitaire n’est pas obligatoire. Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire obligatoirement au 0262 34 49 28 ou 0262 70 43 02.