Des ateliers de confection de masques au sein des casernes de gendarmerie

Les ateliers de confection de masques fleurissent sur notre île. Et les casernes de gendarmerie ne font pas exception.



Différents ateliers ont en effet vu le jour au sein des casernes de Saint-Benoît, Saint-Denis et Saint Paul ainsi qu'à l'initiative individuelle d'un général "2s" (plus en service actif) et de son épouse.



"Le savoir-faire de chacun est mis à contribution durant cette période", exprime la Gendarmerie.