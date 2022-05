Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des ateliers aquatiques… dédiés à la parentalité ! Développer des actions transversales autour de l’accompagnement à la parentalité chez les jeunes parents est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive. Dans ce cadre, le Service Petite Enfance et Parentalité, en partenariat avec la Direction des Sports des aires nautiques, ont mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines. Dédiées aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) de 8 mois à 4 ans, plusieurs animations étaient proposées autour du répit parental (relaxation, de sophrologie dans l’eau).

Plus de 300 familles ont pu bénéficier de ce projet innovant organisé sur trois matinées. L’objectif est d’initier le jeune enfant au milieu aquatique tout en permettant de favoriser sa motricité. Indépendamment de la notion de sécurité dans l’eau, ces actions sont avant tout une invitation à la découverte, une expérience partagée par l’enfant et son parent. Une source d’épanouissement, mais également un espace de liberté pour chaque enfant présent, porteur de handicap ou non.

L’eau apparaît comme un levier, un médian d’aide à la Parentalité, apprendre à observer, jouer, communiquer et éprouver du plaisir avec son enfant. Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner le parent dans sa place de premier Educateur et renforcer la parentalité positive de chaque parent dans son rôle éducatif et bienveillant.

Dans le prolongement de ces ateliers, la mise en place du Plan Aisance Aquatique par la Direction des Sports et l’Education Nationale dès 4 ans, permet la construction, à travers le plaisir de l’engagement corporel, l’expérimentation et le jeu, d’une locomotion permettant de se mouvoir dans toutes les dimensions de l’espace aquatique.

Des séances d’apprentissages de découverte de l’eau ont été programmées les dimanches du mois d’avril dans les piscines : à Plateau Caillou, aux Aquanautes, sur le Front de mer. Plusieurs prestataires ont pu ainsi faire découvrir leur discipline aux parents et enfants présents : sophrologie et relaxation dans l’eau pour les parents, prévention solaire, sensibilisation à l’éducation nutrition….

Une exposition des actions menées toute l’année à destination des parents et enfants aura lieu à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant le 19 novembre prochain.

