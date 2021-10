Des ateliers Parents-Enfants à l’école maternelle Grande Fontaine

En collaboration avec l’association papangue 974, des ateliers parents-enfants se tiendront du mois d’octobre à décembre à l’école maternelle Grande Fontaine. Ces rendez-vous gratuits réservés aux marmailles du quartier de moins de 10 ans tourneront autour de l’art et des fêtes de fin d’année.



Des ateliers d’expression artistique sur le thème des Droits de l’enfant se dérouleront les mercredis 3, 10 et 17 novembre 2021, de 9h30 à 11h30, ainsi qu’une exposition des réalisations le mardi 14 décembre 2021



Des ateliers de chant se dérouleront tous les mercredis, à partir du 28 octobre 2021, de 9h30 à 10h30 et également des ateliers de réalisation de décorations de Noël les mercredis 24 novembre et le 1er décembre 2021, de 9h30 à 11h30.



Ne ratez pas non plus la sortie pédagogique surprise du mercredi 8 décembre 2021.



Des activités familiales à ne pas manquer dans l’atelier des parents à l’école maternelle Grande Fontaine ! Inscriptions obligatoires au 0692 69 74 37