Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des ateliers Atout Âge pour les seniors Saint-Paulois Plusieurs ateliers Atout Âge organisés par le Centre Communal d’Action Sociale se déroulent à la Maison Pour Tous à Carosse, à la case Vivaneau et à la salle près de la mairie annexe du Guillaume. Ce sont 12 seniors Saint-Paulois de 55 ans et plus qui participent activement à des activités basées sur la thématique de la nutrition, de l’habitat et de la mémoire.

Dans le cadre du partenariat avec le GIE Vieillissement depuis 2015, la Ville de Saint-Paul inscrit les seniors au centre de l’action et en fait une priorité, avec la mise place de programme d’activités conçu pour les seniors, en développant l’accès à la culture, au sport et aux activités associatives.

Ces ateliers se traduisent par de grands moments de convivialité, c’est sous une bonne ambiance que les gramounes découvrent diverses thématiques sur le « Bien Vieillir », la nutrition, l’amélioration de l’habitat et la conservation de la mémoire avec des exercices ludiques, des conseils et des ateliers de prévention.

En écho à la volonté de la Ville à lutter contre l’isolement des personnes âgées, la municipalité a pour projet de développer un système de livraison de repas pour les seniors dès 2021 et de continuer à accompagner les projets de résidence adaptés aux seniors.

Rompre l’isolement, sensibiliser sur les bonnes pratiques alimentaires, apprendre à aménager son chez-soi pour prévenir les risques de chute et exercer à conserver la mémoire, ces moments de partage sont un savant mélange d’informations, dans le but de prolonger le maintien de l’autonomie chez les personnes âgées.







Dans la même rubrique : < > Opération Médiabus reportée à la Saline C’est parti pour les centres de loisirs à Saint-Paul