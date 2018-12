Des artistes prometteurs à découvrir à la Dock Session ce vendredi 7 décembre !

Le trio vocal « Lé Bel » a été sélectionné par le Kabardock pour faire leur première scène à l’occasion la Dock Session ! Pour les découvrir, rendez-vous ce vendredi 7 décembre à 20h30. L’entrée est libre ! Venez nombreux les encourager et apprécier ces talents prometteurs.



Depuis quelques jours, les groupes sélectionnés pour la Dock Session sont en répétition et se préparent pour un concert où ils se produiront dans des conditions professionnelles.



Vous pourrez y retrouver : Liboga (maloya), Ayoné (maloya), Mister Jeff & An’Sow (séga/maloya) ainsi que Lé Bel (chanson). Le trio de jeunes filles aura le plaisir de vous livrer leur répertoire tout frais. Venez encourager la fraîcheur et l’enthousiasme de leurs 15 ans !



Les jeunes artistes ont bénéficié des conseils et du savoir-faire du régisseur des Studios de répétition du Kabardock et des techniciens son et lumière !



Pour les découvrir, rendez-vous ce vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 au Kabardock ! L’entrée est libre !



Qui se cache derrière le groupe Lé Bel ?

Créé en septembre 2018, le groupe « Lé Bel » est un trio vocal constitué de 3 copines de lycée : Nina, Kaëlla et Morane. Ces élèves de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) sont accompagnées par leur vieux Tonton Riton à la guitare et sur la partie « création ». C’est tout un univers acoustique et poétique à découvrir… sans modération !

Henry Duffour, intervenant pour Village Titan dans le cadre des ateliers de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) nous confie l’origine de cette création : « J’ai créé cette année un nouvel atelier dont les multiples objectifs pourraient se résumer ainsi… Comment monter un groupe, bosser sur un répertoire de compositions originales, faire des arrangements à trois voix et accéder à la scène, tout en proposant une stylistique artistique différente niveau textes et musiques ? »



Quel est le concept de la Dock Session ? Des studios de répétition à la scène du Kabardock, il n’y a qu’un pas !

Cette saison encore, la Dock Session met en lumière trois artistes ou groupes répétant dans les studios de répétition du Kabardock en leur proposant de se produire en concert dans des conditions professionnelles.

Les studios de répétition du Kabardock et les artistes les occupant font partie intégrante de la vie de la salle. C’est donc naturellement, dans un esprit de partage et d’accompagnement, qu’est née cette scène découverte.

Chaque saison, un appel à candidatures est lancé aux adhérents des studios afin de sélectionner 3 groupes/artistes. L’occasion pour les heureux élus de se produire sur la scène du Kabardock… et l’occasion pour vous, public, de découvrir quelques perles participant au quotidien de la salle. L’entrée est libre !