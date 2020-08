Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Des arbres remplacent les déchets à Grand-Fond





Planter en lieu et place des zones de dépôts sauvages!



Jeudi 13 août, ce sont plus de 80 plantes qui ont été mises en terre par une vingtaine d’enfants de 6 à 15 ans.



Les membres de l’association Contour Tamarin; initiatrice du projet ainsi que les élus Josian Zettor et Philippe Lucas étaient présents pour cette belle occasion.



Cette action est le fruit d’une réflexion menée durant leurs vacances au centre de loisirs. Florus Vildeman, président de l’association Contour Tamarin depuis plus de 15 ans nous explique:



"En fait, il a été question du développement durable et de la lutte contre la dengue. les enfants ont souhaité agir et laisser une trace tout en nettoyant des zones infestées et polluées."



Ce beau geste pour leur quartier et la planète trouvera continuité puisque les enfants reviendrons arroser cette zone, permettant au lieu de prendre une autre dimension dans le quartier.





Retrouvez ici plus de photos.

A Grand, Fond, Saint-Leu, les enfants des centres de loisirs se sont mobilisés avec la maison de quartier pour une action plus que remarquable :Planter en lieu et place des zones de dépôts sauvages!Jeudi 13 août, ce sont plus de 80 plantes qui ont été mises en terre par une vingtaine d’enfants de 6 à 15 ans.Les membres de l’association Contour Tamarin; initiatrice du projet ainsi que les élus Josian Zettor et Philippe Lucas étaient présents pour cette belle occasion.Cette action est le fruit d’une réflexion menée durant leurs vacances au centre de loisirs. Florus Vildeman, président de l’association Contour Tamarin depuis plus de 15 ans nous explique:"En fait, il a été question du développement durable et de la lutte contre la dengue. les enfants ont souhaité agir et laisser une trace tout en nettoyant des zones infestées et polluées."Ce beau geste pour leur quartier et la planète trouvera continuité puisque les enfants reviendrons arroser cette zone, permettant au lieu de prendre une autre dimension dans le quartier.





Dans la même rubrique : < > 15 août: les foulées semi-nocturnes de Saint-Leu 2020 Avis à la population : tirage au sort des jurés d’assises