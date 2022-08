Rubrique sponsorisée Des animations sociales dans les bassins de vie saint-paulois

Dans l’objectif de rompre l’isolement, de rétablir le lien social entre individus, le Pôle Solidarités à travers son service Actions et Animations Sociales propose des “Animations Sociales” dans les différents bassins de vie du territoire. Inscrite dans une démarche d’hyper proximité, la Ville de Saint-Paul propose ces ateliers en partenariat avec les différentes associations de la Commune. Cette semaine plusieurs ateliers se sont déroulés à Saint-Paul, à Mont Rocquefeuil, à la Saline et à Bellemène. Retour en images. Par Ville de Saint Paul - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 09:53

Terre Solidaire et inclusive, Saint-Paul propose depuis plusieurs semaines des ateliers gratuits comme l’accompagnement Educatif Budgétaire (atelier collectif et/ou individuel sur demande). Cet atelier qui s’est déroulé cette semaine à Mont Rocquefeuil, dans un lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) ainsi qu’à La Saline, a réuni plusieurs personnes.



Cette rencontre a pour vocation d’apporter conseils et astuces aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois afin de mieux gérer leur budget mais aussi de les accompagner, s’ils le souhaitent, dans la gestion de leur budget en toute confidentialité. Le but étant de les conseiller pour qu’ils puissent dépasser leurs difficultés et retrouver, à terme, toute leur autonomie dans leur gestion budgétaire.



Dans un autre temps, le public a pu aussi participer à des ateliers de médiation sociale et familiale (atelier collectif et/ou individuel sur demande) à La Saline et à Bellemène, plus exactement à Macabit. L’objectif est de proposer un espace de parole et d’écoute sur des échanges d’expériences sur la gestion des conflits dans la vie quotidienne, d’accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches et de rétablir une communication constructive.

Retrouvez ci-dessous le planning pour l’accompagnement éducatif budgétaire :

Le mardi 23 août 2022 à 9h à la Grande Fontaine : 19, Rue Guillochet de Laperrière

: 19, Rue Guillochet de Laperrière Le mercredi 24 août 2022 à 9h à Saint-Gilles-les-Hauts : Épicerie Solidaire (1 er groupe)

: Épicerie Solidaire (1 groupe) Le jeudi 25 août 2022 à 9h à Plateau Caillou : 26, Avenue Paul Julius Bénard

: 26, Avenue Paul Julius Bénard Le vendredi 26 août 2022 à 9h à Saint-Gilles-les-Hauts : Épicerie Solidaire (2ème groupe)

: Épicerie Solidaire (2ème groupe) Le mardi 20 septembre à 9h à la Grande Fontaine : 19, Rue Guillochet de Laperrière

: 19, Rue Guillochet de Laperrière Le mardi 27 septembre à 9h à Plateau Caillou : 26, Avenue Paul Julius Bénard Retrouvez le planning pour la médiation sociale et familiale :

Le mardi 30 août 2022 à 9h à la Grande Fontaine : 19, rue Guillochet de Laperrière

: 19, rue Guillochet de Laperrière Le jeudi 1er septembre à 9h à Plateau Caillou : 26 avenue Paul Julius Bénard

: 26 avenue Paul Julius Bénard Le mardi 13 septembre à 9h à la Grande Fontaine : 19 rue Guillochet de Laperrière

19 rue Guillochet de Laperrière Le jeudi 15 septembre à 9h à Plateau Caillou : 26 avenue Paul Julius Bénard Pour participer à ces ateliers, l’inscription est recommandée. Elle peut s’effectuer par mail (service.aas@mairie-saintpaul.fr) ou par téléphone : 0262 45 81 51.