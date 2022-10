Des animations ludiques pour les petits Saint-Paulois

À l’honneur, l’artiste photographe Charlotte BOIRON a capturé ses instants de bonheur qu’on vécut les enfants. Des ateliers jeux d’eau ont été organisés afin de proposer des animations ludiques !

Les petits saint-paulois s’amusent avec l’eau, et découvrent ce qui flotte, ce qui coule et ce qui éclabousse sous l’œil avisé des parents ; un moment précieux et privilégié à partager pour le plus grand plaisir des marmailles !