<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Des animations gratuites pour célébrer la Journée mondiale des zones humides !





Menacées par l’urbanisation grandissante et le développement des activités humaines, les zones humides sont vitales pour les populations et incontournables pour les villes d’aujourd’hui et de demain car elles constituent des réservoirs de biodiversité et des écosystèmes protégeant les hommes des catastrophes naturelles.





Cette édition 2020 représente une occasion unique de mettre en avant la richesse des milieux humides, l’importance et l’état de leur biodiversité, ainsi que de promouvoir des actions pour stopper le déclin observé des nombreuses espèces qui y vivent. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les zones humides, consultez le dossier de presse disponible en cliquant



La programmation à Saint-Paul :

Escape Game Nature

«Dans les pas de Thérésien Cadet»

En famille ou entre amis, enfilez votre costume de botaniste et venez répondre aux énigmes laissées par Thérésien Cadet, dans notre Espace game nature !

A partir de 9h00 – Départ toutes les 15 minutes jusqu’à 10h30

Visite guidée pédestre : La boucle de la digue

Derrière l’ancienne usine de Savanna, à l’orée de la prairie humide, découvre en compagnie d’un écogarde pendant une heure et demie, les trésors de biodiversité de l’Etang de Saint-Paul, la plus grande zone humide littorale des Mascareignes et l’unique Zone Humide d’Importance Internationale Ramsar de La Réunion

A 13h30 – Durée : 1h45 – A partir de 10 ans

Visite guidée pédestre : Le site de Bassin Vital

Avec un écogarde, découvrez l’une des ravines emblématiques du site Ramsar, celle de Bassin Vital. Ainsi site d’installation des premiers réunionnais, le site préserve des reliques de la forêt semi-sèche de l’Ouest.

A 9h30 – Durée : 1h30 – A partir de 10 ans

Atelier marmailles : Nos amis les oiseaux

Le temps d’un après-midi, revêts l’uniforme d’un ornithologue et pars à la découverte des nombreux oiseaux qui peuplent notre étang, ce réservoir exceptionnel de biodiversité.

A 14h00 – Durée : 1H30 – De 6 à 12 ans

Exposition photo : Les zones humides de La Réunion

Parmi les 130 photos reçues dans le cadre du concours photos sur les zones humides de La Réunion, découvrez les 6 clichés lauréats qui témoignent de la diversité des terres d’eau de notre île !

En accès libre toute la journée, jusqu’à 16h00.

A la découverte du monde fabuleux des abeilles

Avec Dorothée partez à la découverte des abeilles, des ruches et de ses produits. Pendant deux heures, vous découvrirez de façon ludique le métier d’apiculteur et le rôle essentiel des abeilles dans le maintien de la biodiversité.

A 10h00 et 14h00 – Durée 2 heures – A partir de 6 ans

Ateliers pédagogiques autour de l’eau

Venez découvrir l’eau dans tous ses états et comprendre les grands enjeux de sa préservation sur notre île. Cycle de l’eau, qualité de l’eau, biodiversité aquatique… l’eau n’aura plus de secret de vous !

En accès libre toute la journée jusqu’à 16h00

Visites guidées du Jardin de Paulo

Aux portes de l’Etang de Saint-Paul, se cache un jardin coloré et généreux où les hommes entretiennent un rapport amou- reux avec la nature. Toute la journée avec Paulo, Isabelle et les bénévoles partez à la découverte de la sensibilité de ce jardin d’exception.

A 9h00, 11h00 et 13h00. Durée :1h30 – Dès 6 ans

Toutes les activités sont sur réservation au 02 62 80 23 00. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides qui se déroulera ce samedi 1er février à La Réunion, la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul en partenariat avec l’Office de l’Eau Réunion, Le Jardin de Paulo et le rucher pédagogique Autour des Ruches, proposeront des animations gratuites -sur réservation- ce samedi 1er février 2020 sur le thème des zones humides et de la biodiversité.Menacées par l’urbanisation grandissante et le développement des activités humaines, les zones humides sont vitales pour les populations et incontournables pour les villes d’aujourd’hui et de demain car elles constituent des réservoirs de biodiversité et des écosystèmes protégeant les hommes des catastrophes naturelles.Cette édition 2020 représente une occasion unique de mettre en avant la richesse des milieux humides, l’importance et l’état de leur biodiversité, ainsi que de promouvoir des actions pour stopper le déclin observé des nombreuses espèces qui y vivent. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les zones humides, consultez le dossier de presse disponible en cliquant ici. Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Confectionnez vos propres instruments de musique ! Bonne rentrée à tous les marmailles de Saint-Paul