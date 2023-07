Des alternatives aux sacs plastique, c’est possible

Les alternatives aux sacs plastique

En pique-nique aussi, il est possible de réduire ses déchets et d’éviter le plastique !

Aller plus loin

Et si vous fabriquiez un sac durable en tissu ? Transformer très simplement un T-shirt dont vous n’avez plus l’utilité en un sac facile à transporter partout avec vous, au lieu de le jeter.

Un accessoire de mode réutilisable, écologique et unique, que vous pourrez utiliser pour transporter vos courses, vos affaires de sport, de piscine, de plage, etc. …

Les sacs plastique, qu’ils soient épais, fins, réutilisables, recyclables et même compostables, restent des objets ayant une durée de vie extrêmement courte. Comme nos barquettes de cari !Or, il existe des alternatives à ces sacs en plastique. D’ailleurs, avant leur apparition, nous avions toutes sortes d’idées ingénieuses pour le transport de nos affaires !L’incontournable sac en tissu pour ranger ses courses et son marchéL’ingénieux cabas à roulette pour tous transporter sans trop se fatiguerL’indispensable bocal en verre pour conditionner de suite vos aliments : épices, farines, noix et céréales en vracLes irremplaçables boîtes en verre (à privilégier) ou en plastique (celles-là sont réutilisables plusieurs fois), permettent de réduire notre impact environnemental au fur et à mesure de leur utilisation. On peut y conserver tous types d’aliments, y compris des produits frais.Des alternatives aux sacs et sachets à usage unique existent : sacs et cabas réutilisables, filets pour les fruits et légumes, contenants personnels pour tous les produits humides… Utilisez et réutilisez-les !Adoptez le pique-nique zéro déchet, pratiquez-le autant que possible et incitez vos amis et vos proches à faire de même !Pour télécharger la fiche d’activité, cliquez ici