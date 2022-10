Rubrique sponsorisée Des ajustements ce lundi 24 octobre 2022 pour les transports scolaires du TCO

Cependant, les élèves sont invités à bien regarder les numéros de circuits affichés sur le pare-brise des cars scolaires. En effet, ce seront des nouveaux cars et des nouveaux conducteurs qui assureront ces circuits. Le TCO assure les parents d'élèves de tout mettre en œuvre pour que le transport scolaire se déroule dans les meilleures conditions. Il reste vigilant quant à la bonne réalisation de ce service public, et en cas de persistance des dysfonctionnements, le TCO prendra toutes les mesures appropriées. Ce lundi 24 octobre 2022 le groupement GTO sera en charge de 18 lignes de transport scolaire sur le réseau TCO. Ce changement n'entraînera aucune modification des horaires, ou de trajet pour les élèves. Il vise simplement à renforcer et garantir une prestation de qualité aux voyageurs.