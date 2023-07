Des activités diversifiées proposées à nos jeunes au Vac’ado

Retrouvez les photos prises aux gymnases de Plateau Caillou et de Saint-Paul ce jeudi 20 juillet 2023. Ces Vac’Ado se déroulent à Saint-Paul, à l’Hermitage-les-Bains, à Plateau Caillou, au Guillaume, à Bois-de-Nèfles et à Vue Belle. Les ados découvrent ainsi les activités de plein-air, le numérique et les autres activités artistiques.Ce dispositif dédié aux jeunes de 11 à 17 ans, lancé en juillet 2022, leur permet de passer des vacances enrichissantes. Si vous avez besoin de plus d’informations ou de renseignements sur cet événement, vous pouvez contacter le 02 62 34 48 21 et envoyer un mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).À Saint-Paul, on compte 11 628 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Désireuse de devenir une Ville pilote pour la jeunesse, Saint-Paul accompagne nos jeunes, nos pépites, nos talents. Car pour construire les futurs adultes de demain, il faut favoriser leur bien-être, leur indépendance mais aussi la citoyenneté, le développement de l’esprit critique et les relations intergénérationnelles. Cette nouvelle édition des Vac’ado correspond à cette ambition.