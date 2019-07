<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Des activités à l’Étang Saint-Paul pendant les vacances



La Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul propose de nombreuses animations pour (re)découvrir tous les patrimoines de ce trésor naturel de l’Ouest en compagnie des éco-gardes animateurs.



Toutes les activités sont accessibles à toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le



Au programme :



LES ACTIVITÉS EN KAYAK



Visite guidée kayak : Au fil des canaux / Dès 8 ans / Durée : 2h00



Mercredis 3, 17, 24, 31 juillet à 9h00 et 13h00



Mercredis 7, 21 et 28 août à 9h00 et 13h00



Réservation obligatoire



Balade libre en kayak sur le plan d’eau / Dès 8 ans / Durée : 1h15



Cette activité d’1h15 comprend le prêt du kayak, du gilet, la présentation sommaire de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul, ainsi que les consignes de sécurité.



Vendredis 5, 12, 19, 26 juillet à 9h00 et 10h30



Vendredis 9, 23 et 30 août à 9h00 et 10h30



Réservation obligatoire



LES ACTIVITÉS À PIED



Visite guidée pédestre : Le domaine de Savanna, une histoire de nature / Dès 8 ans / 1h45



Mardis 2 juillet et 13 août à 10h00



Réservation conseillée



Visite guidée pédestre : La Ravine Divon / Dès 8 ans / 1h45



Mardis 9 juillet et 6 août à 10h00



Réservation conseillée



Visite guidée pédestre : La boucle de la Digue / Dès 8 ans / 1h45



Mardis 16 juillet et 20 août à 10h00



Réservation conseillée



Visite guidée pédestre : La forêt de sub-mangrove / Dès 8 ans / 1h45



Mardis 23 juillet et 27 août à 10h00



Réservation conseillée



LES ATELIERS POUR LES 8-12 ANS



Atelier enfants (8-12 ans) : Libellules et compagnie / Durée : 2h00



Jeudi 11 juillet et Mardi 6 août à 9h30



Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.



Atelier enfants (8-12 ans) : Nos amis les oiseaux ! / Durée : 2h00



Jeudi 18 juillet et Jeudi 1er août à 9h30



Attention, les activités sont payantes.





