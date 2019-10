<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Des actions santé à Saint-Paul pour la 4ème édition de #MoisSansTabac





#MoisSansTabac est un défi collectif d’arrêt du tabac. Il consiste à inviter tous les fumeurs volontaires à entrer dans une démarche d’arrêt du tabac pendant un mois, et ce, pendant le mois de novembre.



Infirmiers et médecins du Réseau Oté ainsi qu’une sage-femme tabacologue indépendante seront présents ce vendredi 25 octobre sur le parking du CCAS dans le cadre de la manifestation #MoisSansTabac.



Le public présent pourra se renseigner sur l’impact de la cigarette ainsi que sur les différentes méthodes d’arrêt. “Les personnes qui le souhaitent pourront s’entretenir avec les professionnels de santé. Elles pourront également mesurer leur taux monoxyde de carbone en réalisant un rapide test respiratoire”, précise Laurence Fruteau, chargée de développement locale à l’association SAOME et ambassadrice #MoisSansTabac Océan Indien.



Souvent incapables d’estimer avec quelle profondeur elles inhalent de la fumée de tabac, la mesure du CO permet de déterminer l’intensité avec laquelle une personne fume et si elle inhale la fumée. “Le testeur permet une prise de conscience réelle, une réflexion concrète sur sa consommation de tabac. Suis-je dans une addiction? Puis-je m’en défaire?” précise l’ambassadrice du #MoisSansTabac.



En parallèle, l’équipe de Reflex Form animera des conférences sur le sport et le tabagisme. Une activité sportive sera d’ailleurs proposée au public présent.



Le tabac est la première cause évitable de mortalité en France faisant de la lutte contre le tabagisme une priorité de santé publique. À La Réunion, les décès directement liés au tabagisme représentent 13% de l’ensemble des décès sur l’île et le tabac représente la premier cause de décès par cancer. Le dispositif #MoisSansTabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer définitivement. En effet, l’abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité). Santé publique France souhaite mobiliser toute la société, autour de ce défi, dès le mois d’octobre.



En 2018, le nombre de fumeurs ayant répondu à l’appel de #MoisSansTabac à La Réunion a connu un bond avec 1635 inscrits en 2018, contre 936 en 2017.



Le #MoisSansTabac en quelques chiffres







Une édition 2018 couronnée de succès :

– 242 579 inscrits, dont 1635 en à La Réunion

– 86 000 téléchargements de l’application

– 21 000 recours au 39 89, la ligne téléphonique



Pour vous inscrire : Rendez-vous sur

