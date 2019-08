<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Des actions pour construire l’école de la réussite à Saint-Paul





« L’école berceau de l’excellence ». En préambule de son intervention, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé a rappelé ce slogan qui a orienté l’ensemble des actions menées en faveur de l’école depuis 2014. Des actions pour « construire l’école de la réussite » qui ont un coût. Rien que pour la réhabilitation et la construction, 38,75 millions d’euros ont été investis. Les écoles ont été nombreuses à en profiter. Ainsi :

Les écoles de Grand Fond à Saint-Gilles, de Cinq Heures à la Saline et de Ravine Daniel à la Saline-les-Hauts ont été reconstruites.

Les écoles de Barrage et de Fleurimont ont fait l’objet de travaux de réhabilitation.

Les écoles Adèle Ferrand et de Sans Souci ont bénéficié d’investissements pour l’extension de classes.

Les sanitaires des écoles maternelles de Bellemène Canot et Caramboles, élémentaires de Ravine Daniel et de l’Hermitage-les-Bains, primaire Adèle Ferrand, Bac Rouge et Yves Paula ont été entièrement refaits.

Les écoles primaires du Bernica, de Bras Canot, Emile Hugo, de l’Hermitage-les-Hauts, Evenor Lucas, Louise Payet, Marcel Lauret, de Palmiste Rouge à Petite France, du Ruisseau, de Tan Rouge et Sarda Garriga proposent aux élèves des activités de motricité grâce aux jeux installés dans la cour.

Dans le cadre de la prévention contre les méfaits d’une exposition prolongée au soleil, des préaux ont été réalisés à l’école maternelle de Saint-Gilles-Les-Hauts, à l’école primaire de l’Eperon, Evenor Lucas, Paul Julius Bénard et Yves Paula.

Enfin, les travaux de construction et de réhabilitation de l’école de Bellemène seront achevés au second semestre 2020.

Les écoles élémentaire Eugène Dayot et maternelle centre seront délocalisées à la rue Pothier. La nouvelle école accueillera les élèves à la rentrée de janvier 2020. Par ailleurs, sur le plan purement éducatif, 720 000 euros ont été investis dans le plan lecture dédié au premier degré

3 000 bus ont été affrétés pour la démocratisation de la pratique de la natation et des activités sportives sur le temps scolaire.

2 100 enfants ont été inscrits en Très petite section (TPS)

Dans le cadre du contrat d’association, les écoles privées dans la commune ont été accompagnées à hauteur de 3,38 millions d’euros…

Davantage d’informations sont à retrouver dans le Aménagement, construction, climatisation, restauration scolaire… le maire de Saint-Paul a fait le point des actions menées en faveur de l’école lors d’une conférence de presse dédiée à la rentrée scolaire.« L’école berceau de l’excellence ». En préambule de son intervention, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé a rappelé ce slogan qui a orienté l’ensemble des actions menées en faveur de l’école depuis 2014. Des actions pour « construire l’école de la réussite » qui ont un coût. Rien que pour la réhabilitation et la construction, 38,75 millions d’euros ont été investis. Les écoles ont été nombreuses à en profiter. Ainsi :Par ailleurs, sur le plan purement éducatif,Davantage d’informations sont à retrouver dans le dossier ici Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Remise des clés au lotissement Pimpin – Babafigues Le premier repas végétarien apprécié