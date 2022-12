Des acteurs économiques de la ZAE partagent leurs savoirs et compétences au deuxième rendez-vous du caféco

Sur le thème de la transition énergétique des zones d’activités économiques, les acteurs du territoire intercommunal ont pu partager leurs savoirs et leurs compétences, participer aux ateliers de réflexion , autour des questions sur « comment maîtriser au mieux la consommation énergétique/ la production d’énergie et la mise en place d’une mobilité durable au sein des zones ? » .Ce temps d’échanges a pour objectif de susciter et créer du lien pour renforcer les synergies économiques et trouver ensemble des solutions communes et durables sur le Territoire de la Côte Ouest (TCO)