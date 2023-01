Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des « Vacances culturelles » proposées aux marmay de Saint-Paul

S’initier aux arts plastiques, danser sur de la K-pop, fabriquer des piker, des kayamb, des mosaïques ou bien encore des bijoux… La Maison SERVEAUX et la Longère Sudel-FUMA accueilleront différents ateliers gratuits à l’occasion des « Vacances culturelles », organisées sur le territoire de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, du lundi 9 au samedi 21 janvier 2023.

Certains ateliers sont accessibles aux parents et à leurs marmay âgés de 6 à 10 ans, et d’autres sont prévus pour les parents et les enfants âgés cette fois-ci de 7 à 15 ans.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de s’inscrire au 02 62 34 49 20 ou au 02 62 46 76 41, ou à l’adresse suivante (vacances.culturelles@mairie-saintpaul.fr).

Par ailleurs, dans le cadre de ces « Vacances Culturelles », des stages de musique et d’écriture, en partenariat avec la compagnie Tilawcis, seront intégrés à la programmation de cette manifestation. Ces stages se dérouleront aussi à la Longère Sudel-FUMA. Une restitution des ateliers s’y tiendra le samedi 21 janvier de 18 à 20 heures.

Jah PINPIN et Jacky MALBROUCK animeront ces activités autour du jazz et du maloya et ESSANAM se chargera des ateliers fonnker.



Inscriptions au 02 62 45 76 41 ou auprès de la compagnie Tilawcis au 06 92 46 22 58.



Ces « Vacances Culturelles » constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture. Ce rendez-vous vise à permettre aux jeunes et aux familles ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif gratuit permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique.







