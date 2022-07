Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des VTT électriques proposés dans l’ouest 125 vélos tout terrain à assistance électrique viennent renforcer l’offre Mobi’Ouest sur le Territoire de la Côte Ouest, y compris à Saint-Paul, Ville attractive et écologique, seule commune d’Outre-mer labellisée Territoire Vélo. Seules 40 villes de France disposent de ce label.

Après le succès du lancement des vélos urbains à assistance électrique en location longue durée fin 2021, 125 Vélos Tout Terrain à assistance électrique viennent compléter l’offre Mobi’Ouest !

L’occasion d’offrir aux amoureux de la nature une nouvelle dimension à leurs excursions sportives dans l’Ouest.

Ce vendredi matin, les nouveaux VTT à assistance électrique du réseau kar’ouest ont été présentés.

« Il y a un réel engouement pour le vélo électrique. C’est une véritable alternative à la voiture. Le VTT électrique permet de faire de longues distances et de monter des pentes, sans besoin de mettre du carburant. Le TCO a souhaité permettre aux personnes de tester le vélo à assistance électrique avant de l’acheter à un prix onéreux. Nous sommes pionniers en proposant des VTT électriques, particulièrement adaptés pour les habitants des hauts. Nous souhaitons impulser un véritable nouveau mode de déplacement sur le Territoire Ouest », a déclaré Mélissa COUSIN, Vice-Présidente du TCO, déléguée à la Mobilité.



Mobi’Ouest intègre à son offre de location longue durée le modèle Beeq M500, un VTT (Vélo Tout Terrain) à assistance électrique. Il s’agit d’un vélo très polyvalent qui s’adapte à des usages variés. Réputé pour sa robustesse et sa fiabilité, il convient parfaitement à la géographie des communes du TCO, caractérisées par des territoires en forte pentes et des natures de sols très variables.



Deux formules de location vous sont proposées :

Mobi’Ouest Découverte: pour tester pendant un mois le service avant de s’engager plus longtemps ou de se diriger vers l’achat d’un VTT à assistance électrique – à partir de 45€

Mobi’Ouest Expérience: pour profiter de l’offre longue durée sur 3 mois – à partir de 95€

Le tarif réduit s‘applique pour les détenteurs d’un abonnement aux lignes régulières Kar’Ouest en cours de validité.



L’offre Mobi’Ouest est complétée par l’arrivée de 125 VTT à assistance électrique, et 300 nouveaux vélos urbains dès le mois de septembre 2022. Aujourd’hui 250 vélos sont proposés à la location. Ce parc sera porté à 550 d’ici le mois de septembre, ce qui correspond à un coût total de plus d’un million d’euros investis par le TCO en faveur de la mobilité douce. Cela s’ajoute à d’autres initiatives entreprises en lien avec les communes : pose d’arceaux et équipements en racks, les aides à l’acquisition, signalétique pour les vélos, voies réservées pour les vélos, etc…



« Le vélo, c’est un moyen essentiel de préserver l’environnement grâce à une empreinte carbone moindre par rapport aux voitures individuelles. Le TCO et la SEMTO s’efforcent de proposer une nouvelle offre de service performante, de sensibiliser et convaincre pour permettre une hausse de la fréquentation, et transformer une prise de conscience en un réflexe citoyen. »

– Irchad OMARJEE, Président de la SEMTO







