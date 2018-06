<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Des Saint-Paulois en or ! La jeunesse Saint-Pauloise s’est illustrée aux dernier championnats de France individuels qui se sont déroulés à Obernai (Haut Rhin) du 19 au 21 mai 2018. Quatre médailles d’or et une médaille d’argent ont été décrochées par des Saint-Paulois qui évoluent au sein du SCHM. Un beau palmarès.





Ils étaient 7 compétiteurs venus de toute l’île en lice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils se sont imposés face à leur adversaire!



La délégation réunionnaise rentrera ce mardi 5 juin avec 6 médailles dont 4 titres de champion de France, 1 vice-champion et une médaille de bronze. Rien que ça ! Dans son communiqué, le comité d’haltérophilie Réunion annonce un palmarès historique :



« Pour obtenir les titres de champion de France, si Kamelle Edmond a dû batailler, les 3 autres athlètes du SCHM Saint-Paul Loane Payet, Etienne et David Essob ont survolé la compétition puisqu’ils se sont imposés avec une confortable avance sur les seconds, voire même un gouffre, puisque Etienne a relégué ses adversaires à 32 et 33 kgs. David Essob l’a emporté avec 13 et 17 kgs d’avance sur le second et troisième, Loane Payet qui s’est bien reprise après une sérieuse blessure au dos l’a emporté avec 19 et 26 kgs sur la seconde et la troisième. Caroline Damour a elle aussi remporté une belle médaille de bronze en junior et nos deux sportives séniores n’ont pas été en reste puisque Neige Line Edmond du ACHMC Saint-Paul diminuée dernièrement par la dengue n’était pas au mieux de sa forme mais s’est bien battue pour aller chercher une belle médaille d’argent. Et puis notre crossfitneuse de Saint-Pierre Chloé Bègue a réalisé un beau match pour remporter une 5ème place dans une catégorie des 53kgs très relevée. Loane Payet qui a réalisé une performance de série internationale A +10kgs a été sélectionnée par la FFHM dans un collectif de préparation pour les JO 2024/2028 et Etienne Essob a réalisé également une performance de série internationale A +10kgs, et Neige Line Edmond une performance de série internationale B +2kgs. »





Le palmarès entier :



ESSOB Etienne du SCHM ST PAUL médaille d’or en cadet 2, 50 kgs

ESSOB David du SCHM ST PAUL médaille d’or en cadet 2, 56 kgs

EDMOND Kamelle ACHMC ST PAUL médaille d’or en cadette 1, 40kgs

PAYET Loanne SCHM ST PAUL médaille d’oren cadette 1, 53 kgs

DAMOUR Caroline HC TAMPON médaille de bronze en junior, 58 kgs

EDMOND Neige Line ACHMC ST PAUL médaille d’argent en senior, 48 KGS

BEGUE Chloé CROSSFIT ST PIERRE 5ème en senior, 53 kgs Ville de Saint-Paul





