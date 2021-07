Rubrique sponsorisée Des Saint-Leusiens aux JO de Tokyo !

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 09:49

Donavan Grondin et Johanne Defay participent aux jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021.

A 20 ans, Donavan Grondin fait la fierté de toute sa famille et de son quartier de l’Etang Saint-Leu. Il tentera de remporter le titre olympique en catégorie cyclisme sur piste aux JO de Tokyo.

Donavan a quitté Saint-Leu à l’âge de 15 ans ½ avec un titre de champion de France sur route en poche pour rejoindre le pôle France du CREPS de Bourges. Depuis le jeune cadet réunionnais n’a eu de cesse de progresser. Il y a trois ans, Donavan Grondin a été sacré champion du monde junior en cyclisme sur piste.

Tout jeune, Donovan a été licencié au club RCX de La Fontaine puis au CCSL de Saint Louis avant d’être repéré par Sébastien Henriette du club de Saint-André où il a décroché en 2015 le titre de champion de France cadet sur route. Ses parents, ses grands-parents et son frère aîné avec lequel il a débuté le cyclisme sont fiers de son parcours et vous invitent à suivre ses performances à Tokyo afin d’accéder à la finale prévue le 7 août à 10h, heure de La Réunion.

Johanne Defay surfeuse de renommée internationale a été licenciée au Saint Leu Surf club où elle a participé dès l’âge de 8 ans à ses premières compétitions. Johanne Defay a été sacrée championne d’Europe junior en 2009, 2011 et 2013.

En métropole, elle a par la suite remporté quatre étapes de la Ligue mondiale de surf. Sa récente victoire au « Surf Ranch » lui permet d’arriver dans les meilleures dispositions aux JO de Tokyo et de jouer à fond le titre mondial sur le circuit pro.

Pantin Classic Pro Saint-Leu soutient ses athlètes au JO de Tokyo.