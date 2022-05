A la Une .. Des Réunionnais sans nouvelles de leur proche en Espagne

Une famille réunionnaise n'a plus de nouvelles de Marie Séverine Moutama, partie vivre en Espagne. La police locale juge cette disparition inquiétante. Par LG - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 14:05

Marie Séverine Moutama n’a plus donné signe de vie depuis le lundi 2 mai. La Réunionnaise de 44 ans originaire de Saint-Pierre est allée vivre en Espagne avec sa fille dans le cadre des études de cette dernière.



Partie en septembre dernier pour huit mois uniquement, la Réunionnaise aurait partagé son malaise et signifié son envie de retrouver son île.



Très inquiète, sa famille lance un appel à témoins. Les autorités espagnoles sont évidemment prévenues ainsi que l’ambassade de France en Espagne. Marie Séverine Moutama aurait quitté son logement situé à Madrid en emportant des affaires.



La famille compte beaucoup sur le partage du signalement pour la localiser. Un message qui s'adresse notamment à la communauté française et réunionnaise installée en Espagne.