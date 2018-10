Des Pions oui, des Policiers non !

En préambule, j’ai un profond respect pour les forces de Police, et l’appellation « Pion » tient de l’affectif et de l’appellation courante à l’époque où j’ai vécu l’internat et le lycée .



Revenons à l’agression d’une prof avec une arme dite « factice », car n’oublions pas qu’elle était chargée de petits plombs, ce qui a été minimisé !



Christian Estrosi , maire de Nice , a eu les capacité financières d’embaucher un nombre significatif de policiers municipaux suite au carnage de la Promenade des Anglais.. Trois écoles ont accueilli en leur sein des policiers non armés, mais vêtus de gilets pare balles……Cherchez l’erreur.



Il semble que ce dispositif fonctionne !



Mais combien de municipalités sont en capacité financière de mettre à disposition des personnels de Police dont ce n’est pas la mission ?



Ensuite, pour avoir consulté les chefs d’Etablissement , les CPE en charge de la discipline, les profs, et les associations de Parents d’Elèves, je puis vous dire que seule la présence de personnels de surveillance et autres, la présence d’adultes, résoudra le phénomène de violence au sein de l’Ecole.



Il y a d’abord une raison abérrante et révélatrice du raisonnement du gouvernement : il coûte moins cher de « déplacer » des forces de Police, donc de dégarnir les forces de Police, au détriment de la sécurité des citoyens, que d’embaucher des Pions .Démagogie que cela ! Remember, c’est le Ministère des Finances qui mène l’action Politique à la baguette ! L’EN ne peut embaucher des Pions, faute de moyens !



Alors pourquoi des Pions me direz –vous ? D’abord parce qu’ils sont physionomistes, ensuite, parce qu’ils connaissent les élèves individuellement, leur histoire, la vie de l’Etablissement. Ils sont à même d’analyser, d’anticiper, des réactions.