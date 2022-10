Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des Noces de Diamants qui en font rêver plus d’un ! Le 20 octobre 1962, Monsieur Germain LAURET, fils d’agriculteur, a croisé le regard de la femme de sa vie, Marie-Noëla TARCILE.

Marqué par un coup de foudre, le jeune couple issu de deux familles d’agriculteurs s’est fiancé le 20 octobre 1962 et s’est marié le jour même, à la mairie annexe de Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Pour sceller leur amour, ils ont fini par se dire oui à l’église de ce quartier.

À l’occasion de cet heureux événement, les familles et amies des mariés ont dressé une belle fête sous salle verte dans le quartier des hauts de la Ville de Saint-Paul. De la musique en cuivre résonnait dans tout le quartier pour célébrer leur amour !

Les élu·es, l’Adjoint au Bassin de vie de la Plaine-Bois-de-Nèfles, Yann CRIGHTON et l’Adjointe, Marie-Anick FLORIANT, ont retrouvé un couple heureux et épanouie, le jeudi 20 octobre 2022 à l’honneur des noces de diamants des tourtereaux.

Une idyle qui perdure, car 60 ans plus tard, l’étincelle est toujours là et pas que ! De cette union, sont nés 8 enfants et 16 petits enfants : une fierté pour Monsieur LAURET et sa femme.

Un amour solide et touchant que la Ville de Saint-Paul félicite, en souhaitant aux époux du bonheur à foison !





