Des Miss hilares devant des toilettes mahoraises

Après le scandale provoqué par Miss Mayotte ayant arboré un pin's à l'effigie des Comores, voici le tollé provoqué par la visite des candidates de Miss Excellence France 2022. En voyage de préparation dans l'île aux parfums, certaines se seraient montrées très critiques envers leurs hôtes. Par NP - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 17:23





Comme le rapportent nos confrères de Linfokwezi.fr, lundi après-midi, un membre de l'organisation du concours a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut entendre des critiques sur les commodités mises à disposition des candidates. Des toilettes, certes rudimentaires, ont provoqué l'hilarité de deux candidates, et des commentaires peu amènes du vidéaste amateur.



La population offusquée



Les Mahorais qui ont pu voir la vidéo se sont sentis blessés par ce manque de discernement et de compréhension du contexte local. La présidente du Comité a présenté ses excuses et a exclu le collaborateur indélicat de l'organisation. En parlant des influenceurs et le caca à Dubaï, voici ce que miss excellence France à qui Mayotte paie tt, fait comme relais d’image de notre belle île sur les réseaux. Eux on les paie ms c’est sur ns qu’ils font caca 🤯😭 pourquoi tu montre ça ? Et tu te moque ? Quel est le but pic.twitter.com/zhQo04p4B9

— Tatie Jane, serial screneuse (@janejaquin) May 1, 2022

La réaction de la présidente du Comité Miss Excellence France :