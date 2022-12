A la Une . Des Mafatais bloquent l’entrée de la rivière des Galets

Depuis ce matin, des touristes ont dû faire demi-tour face à une manifestation de Mafatais protestant contre la nouvelle législation sur les taxis. À partir du 1er janvier, ces derniers ne pourront plus transporter de passagers à l’arrière. Par La rédaction - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 09:05

Les Mafatais sont en colère, et le font savoir ce jeudi matin, depuis 6h, en interdisant l’accès au sentier de la rivière des Galets. Devant l’impossibilité de pouvoir rejoindre le cirque, certains randonneurs ont dû faire demi-tour.



Les manifestants protestent donc contre l'entrée en vigueur d’un nouveau règlement qui impose aux taxiteurs qui empruntent la piste de ne plus transporter de passagers à l’arrière, seulement en place assise dans le véhicule.



Malgré une réunion de crise hier avec la sous-préfecture et la mairie, les protestataires n’ont pas eu gain de cause, d’où le mouvement de ce matin. “La Ville de la Possession tient donc à informer les usagers de la piste que des perturbations sont à prévoir dans la journée, et qu’elle fera tout pour que le fonctionnement de la piste soit le plus normal possible”, explique la commune dans un communiqué.



A l’issue de la réception de cette délégation hier, la commune rappelait déjà “qu’initialement la piste n'avait pas vocation à accueillir la circulation de véhicules à moteur et que son existence même relevait d'une dérogation tout à fait exceptionnelle au droit et unique en France”