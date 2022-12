Rubrique sponsorisée Des « Kits hygiène » pour lutter contre la précarité hygiénique

Du lundi 5 au 18 décembre, des « Kits hygiène » sont distribués par le Mouvement E.Leclerc Réunion et la Banque Alimentaire des Mascareignes aux familles les plus démunies. Ajoutés aux habituels colis alimentaires, ces kits contiennent des shampooings, des brosses à dents, du dentifrice et des protections hygiéniques pour femmes. Au total, plus de 10 000 produits vont être distribués à près de 1500 familles avant les fêtes de fin d'année. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 16:14

Une opération de solidarité qui a pour but de répondre à la précarité hygiénique dans laquelle se trouve de trop nombreuses familles. En France, près de 3 millions de personnes se privent de produits d’hygiène et, selon une étude IFOP de 2019, 1 réunionnaise sur 10 renonce à changer de protection hygiénique aussi souvent que nécessaire.



Dans un contexte économique marqué par l'inflation, certaines familles sont malheureusement obligées d'arbitrer parmi les différents postes de dépenses et privilégient généralement l'alimentation au détriment de l'hygiène. Au-delà de conséquences néfastes sur la santé, la précarité hygiénique renforce le sentiment d'exclusion et entraîne une perte de l'estime de soi.



C'est pour répondre à cette urgence que le Mouvement E.Leclerc Réunion a lancé cette opération et fait appel à des partenaires historiquement engagés à leur côté. Colgate, Oral B, Doulux ont ainsi fait don des produits qui composent le kit. Des produits qui viennent compléter les 8 tonnes de denrées alimentaires collectés auprès des clients E.Leclerc lors de la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire des Mascareignes le 30 novembre dernier.