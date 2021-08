Des Gilets Jaunes veulent manifester à leur tour samedi prochain

Ce samedi 7 août sera-t-il le samedi de la convergence des luttes ? L’invitation à des rassemblements aux quatre coins de l’île émerge de la part d’un groupe se revendiquant des Gilets jaunes. Hormis les traditionnels regroupements devant la préfecture et à Saint-Pierre, des points de rassemblement à Saint-Paul et Saint-Leu sont évoqués. Pour ceux qu’une amende pour non respect des 10 km autour de son domicile fait craindre, les Gilets jaunes les invitent à se rendre devant leur mairie.



Samedi dernier, le rassemblement devant la préfecture a tourné à l’affrontement après le rassemblement pacifiste. Environ 3000 personnes s’étaient donné rendez-vous à partir de 14 heures pour clamer leur opposition au pass sanitaire. Les revendications allaient déjà bien au-delà du seul pass sanitaire et revenait aussi sur le projet de réforme des retraites et de l'assurance chômage mais également sur les "privations de liberté absurdes imposées par le préfet".



Des rassemblements à La Réunion qui faisaient écho à ceux déjà en place en métropole depuis deux semaines. Ce samedi 31 juillet et pour le troisième week-end de suite, les manifestations ont rassemblé plus de 200.000 personnes dont près de 15.000 rien qu’à Paris.



"Le président a menti en mai lorsqu'il a annoncé que le vaccin ne serait jamais imposé. Il a également menti sur l'utilité des masques lorsqu'il n'en avait pas, sur l'état de notre système de santé au début de la crise, sur le matériel médical... Dès lors comment continuer à croire un gouvernement lorsqu'il nous dit que ce pass sanitaire est la seule solution ?", restent-ils dubitatifs.



A l’inverse, le gouvernement promet que le pass sur le territoire national constitue "un outil pour minimiser les risques de contamination par le virus, au moment où le pays s’engage dans la réouverture des établissements. Cet outil permet notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de personnes. Il est également utile pour faciliter les passages aux frontières, la plupart des pays demandant actuellement de fournir à l’entrée de leur territoire des documents faisant état d’un test négatif récent, d’une preuve de rétablissement ou d’un certificat de vaccination."