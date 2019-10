Des Chagossiens mettent le cap sur leur île natale, une visite organisée par le gouvernement Britannique

Ce lundi 28 octobre, 26 Chagossiens résidant à maurice et en Angleterre voyageront jusqu’à Bahrein pour ensuite rejoindre Diego Garcia dans un avion militaire.Une visite organisée par le gouvernement britannique qui a reçu plus d’une cinquantaine de demandes.Deux autres visites sont prévues en décembre 2019 et en février 2020.A noter que les Chagossiens, des Seychelles, boycottent pour la deuxième année consécutive les visites dans les îles de leurs ancêtres.