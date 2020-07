Education Des CAP privés de diplôme manifestent devant la préfecture

Il y en a du monde devant la préfecture de La Réunion ce jeudi. Alors que les transporteurs attendent patiemment la fin de la réunion entre la Région, le groupement et l’Etat sur la poursuite du chantier de la NRL, des élèves en CAP sont également mobilisés et demandent une audience avec le préfet. Issus de centres de formation privés, ils ont vu leurs dossiers de contrôle continu rejeté à la dernière minute, et doivent repasser l’examen au mois de septembre alors même que la plupart ont eu d’excellentes notes tout au long de l’année. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 15:25 | Lu 696 fois

"Le rectorat botte en touche sous couvert d’une machination entre le public et le privé, et ils pénalisent qui ? Les candidats", explique William Coleter, porte-parole du collectif "Stop Injustice", "aujourd’hui nous demandons au préfet que justice soit donnée à tous ces candidats, mais aussi à ces centres de formation privés qui ont de très bons résultats".



Derrière lui, une vingtaine d’élèves et leurs familles sont venus manifester devant la préfecture pour tenter d’obtenir une audience.



Ces jeunes en CAP esthétique et coiffure ont appris, à la veille des résultats du bac, qu’ils n’avaient pas obtenu le précieux sésame. En cause, certainement pas leurs bulletins de notes aux résultats plus que satisfaisants, mais le rejet de leurs dossiers de contrôle continu.



Alors que les candidats en BAC Pro et CAP du public qui s’étaient retrouvés dans la même situation ont depuis obtenu que le rectorat réexamine leurs dossiers lors d’une commission autorisée par le ministère, les apprentis issus de centres de formation privés, eux, devront repasser l’examen en septembre.



Une situation d’autant plus injuste que certains devaient entamer un emploi au mois de septembre ou encore partir en métropole. Avec les notes nécessaires en poche pour obtenir le précieux sésame, ils sont dans l’incompréhension et espèrent pouvoir rencontrer le préfet afin de trouver rapidement une solution.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité