Dès 2022, certains fruits et légumes ne pourront plus être vendus sous plastique

Le gouvernement a détaillé ce lundi la liste des fruits et légumes concernés par la nouvelle réglementation dès janvier prochain. Une trentaine de fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus être proposés à la vente sous un emballage en plastique. D’autres produits, plus fragiles, ne seront concernés qu’à partir de 2026.



Les légumes soumis à la nouvelle réglementation



Dès le 1er janvier prochain, poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre, carottes, tomates rondes, oignons, navets, choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours et légumes racines ne pourront plus être vendus sous plastique.



Les fruits concernés



Du côté des fruits, pommes, poires, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion et kakis figurent dans la liste des produits concernés par l’interdiction.



Cette nouvelle réglementation, prise dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, vise à éviter plus d’un milliard d’emballages en plastique inutiles chaque année. D’autres fruits et légumes, tels que les tomates, raisins, ou encore fleurs comestibles et salades bénéficieront d’un délai avant d’être concernés par cette mesure.