Derrière le concept marketing du "Blue Monday", une déprime parfois bien réelle

Le « Blue Monday » est une hypothèse formulée en 2005 par le docteur en psychologie, Cliff Arnall, qu'on peut traduire comme le « Lundi blues ». Selon des calculs prenant notamment en compte la météo, le troisième lundi de janvier serait le jour « le plus déprimant de l’année ».



Mais en réalité, cette démonstration "mathématique" ’est qu’un stratagème marketing. Elle est d'ailleurs devenue la pièce maitresse d’une campagne publicitaire de l’agence britanninque Sky Traval pour encourager les réservations de vacances.



Toutefois, la période n'en est pas moins propice aux baisses de moral. Selon le docteur Marc Leavey, spécialiste en médecine interne au Mercy Medical Center de New York, cité par le Huffington Post, certaines personnes sont plus sensibles que d’autres aux changements saisonniers. Un blues à ne pas confondre avec la dépression saisonnière (aussi appelée trouble affectif saisonnier, plus durable et plus lourde dont les symptômes sont notamment : tristesse, irritabilité, sommeil perturbé, modifications de l’appétit, idées suicidaires. Un état "qui nécessite des soins médicaux", insiste le docteur Leavey. Parmi les remèdes : sortir, faire du sport, bien manger et dormir