A la Une . Dérogation : Des papangues présentés au public ? Bernard Gougache pourrait obtenir l'autorisation de la préfecture de présenter des papangues en captivité au public scolaire dans son centre de Saint-André. Le public peut encore donner son avis en ligne.





Seul le public scolaire sera autorisé à assister à la présentation des deux rapaces, à raison de 30 écoles maximum par an. La présentation à ce public jeune ne pourra démarrer que six mois après l'arrivée des spécimens sur le site de Saint-André, après contrôle du bon état de santé des oiseaux, délivré par un vétérinaire.







Ces oiseaux sauvages ne pourront en aucun cas être relâchés par la suite dans la nature. En effet, ce projet d'autorisation constitue une dérogation à la règle sur les espèces dites protégées.



Une enquête publique a été ouverte, il est possible de Un projet d'arrêté autorisant la captivité de papangues issus du centre de soins de la SEOR a été publié par la préfecture. Les rapaces endémiques de La Réunion pourraient, à titre dérogatoire de la réglementation en vigueur, être présentés en captivité à Saint-André, par le maître-fauconnier Bernard Gougache, également promoteur du futur Bioparc de l'Etang-Salé.Seul le public scolaire sera autorisé à assister à la présentation des deux rapaces, à raison de 30 écoles maximum par an. La présentation à ce public jeune ne pourra démarrer que six mois après l'arrivée des spécimens sur le site de Saint-André, après contrôle du bon état de santé des oiseaux, délivré par un vétérinaire. L'arrêté précise que seuls des oiseaux déclarés "inaptes au relâché dans la nature y seront autorisés, en raison de séquelles invalidantes par exemple".Ces oiseaux sauvages ne pourront en aucun cas être relâchés par la suite dans la nature. En effet, ce projet d'autorisation constitue une dérogation à la règle sur les espèces dites protégées.Une enquête publique a été ouverte, il est possible de donner son avis par voie électronique jusqu'au 21 avril 2018. Charline Bakowski Lu 955 fois





Dans la même rubrique : < > "Bande de singes": L'internaute identifié à Saint-Paul Corinne Narassiguin numéro 2 du Parti Socialiste