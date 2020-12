Dernières visites pour la 1ère session du Concours Jardins et Balcons Fleuris

Jardin à Plateau Caillou chez Edmée Nanjaye

Plongez au coeur de jardins luxuriants made in Réunion, et plus exactement made in Saint-Paul. Dans le cadre du Concours Jardins et Balcons Fleuris, les visites se poursuivent. La première visite s’est déroulée ce jeudi 17 décembre à Corbeil, chez Carmen Alèse, et la seconde à Plateau Caillou, chez Edmée Nanjaye. Pour la seconde visite, il s’agit d’un jardin partagé de la résidence Santa Apolonia à Plateau Caillou. Dans cette résidence qui compte 53 logements, entre 10 et 15 familles ont décidé de mettre en commun leur énergie pour rendre leur cadre de vie plus agréable et ont créé l’association Santa Alon Bouger. Les habitants ont planté près de 600 m2 de parties communes. Le but de ce jardin est non seulement d’embellir la résidence mais permet aux familles de maintenir un lien social et d’œuvrer ensemble pour le bien-être de tous les locataires. Le jardin compte des plantes d’ornement, des plantes aromatiques et médicinales, des arbres fruitiers et beaucoup d’objets de récupération qui en font un lieu unique.Jardin à Corbeil chez Carmen Alèse