Dernière séance du Zot Movie Festival à Cap Homard

Faute d’investisseurs, l’organisateur a annoncé que cette édition sera la dernière. Il souhaite terminer en beauté malgré la baisse des subventions de la part des investisseurs privés.Arnaud Darbon, l’organisateur du Zot Movie Festival annonce que « cette ultime édition qui se déroulera le 13 octobre prochain, sera différente des autres, faute de moyen, mais elle rendra hommage aux participants ainsi qu’aux festivaliers qui pourront venir profiter s’ils le souhaitent du terrain de beach à partir de 14 heures sur la plage sud de Cap Homard. »Cette année, point de beach-volley déguisé ni d’animation en journée. « Les lauréats pourront tout de même repartir avec une GoPro Hero 2018 », précise-t-il.Néanmoins, 11 vidéos inédites sont en compétition cette année, un « best of 10 ans » sera également diffusé sur écran géant pour les grands amateurs de courts-métrages sportifs. « Il s’agit de diffuser les meilleures réalisations de cette décennie, celles qui ont séduit le public, » ajoute l’organisateur. La diffusion débutera à partir de 20 heures le samedi 13 octobre. Une dernière séance qui s’annonce riche en émotions et… en sensations fortes !Plus d’infos sur le site de Zot Movie Festival