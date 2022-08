Dernière rentrée de la directrice de Louise Siarane

Nila RADAKICHENIN enseigne dans cette école depuis 25 ans et y est investie pleinement depuis plus de 37 ans. Connue pour son coté enjouée et dynamique, toutes ces années à enseigner ne lui a pas fait perdre la moindre énergie à vouloir donner le meilleur à tous les enfants. Nombreux sont ceux qui diront que Nila est et restera la ” maitresse qui a bercer leur enfance”. Comme elle a l’habitude de le dire ” mon école, ma vie” est une belle épopée de sa vie qu”elle ne cessera de raconter. Il est temps de rendre les clefs et de se consacrer pleine à ses fonctions d’élue chargée des affaires scolaires à la Mairie de Saint-Paul, qu’elle mène à bras-le-corps depuis 2020.