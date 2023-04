Dernière ligne droite pour l’opération "Je lis un livre péi"

Christoph Chabirand, Marie Hamon, Dominique Maraval ou encore Daniel Lauret… une centaine d’auteurs, illustrateurs, dessinateurs, éditeurs, artistes sont mis à l’honneur durant l’opération Je lis un livre péi.



La 7e édition se déroule jusqu’à ce samedi 22 avril inclus et s’achèvera avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ce dimanche. Au total, l’événement compte plus de 40 lieux de rencontres d’Est en Ouest et du Nord au Sud.



L’association interprofessionnelle des métiers du livre La Réunion des Livres, soutenue par la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion, a pour mission de promouvoir la création littéraire et les éditions locales. Elle rassemble l’ensemble des acteurs de la filière locale du livre. Les librairies et points de vente du livre, bibliothèques et médiathèques, établissements scolaires et structures associatives s’associent chaque année à l’événement pour des rencontres avec les auteurs et éditeurs.