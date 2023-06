Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Dernière ligne droite pour avant le Grand Boucan le dimanche 25 juin Afin de présenter cette 25ème édition du Grand Boucan 2023 qui se déroulera exceptionnellement sur le Front de Mer de Saint-Paul, une conférence de presse s’est tenue sur la place du débarcadère ce lundi 19 juin à 11h00 en présence d’Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, d’Anne SAVET, Présidente de la Compagnie Pôle Sud, de Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, Présidente de l’Office de Tourisme de l’Ouest, de Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe déléguée aux affaires culturelles et d’Irchad ORMARJEE, Président de la SEMTO.





Lors de cette conférence plusieurs points importants ont été abordés : présentation du parcours, le transport et un point sécurité.



Le défilé commencera au niveau de la Médiathèque Leconte-de-LISLE et se dirigera en direction de la place du marché forain où le Roi Dodo sera brûlé. Le feu d’artifice sera ensuite tiré au bout du Débarcadère suivi du concert de Lorskès Bann Dalon sur la scène du marché forain. Les services de la Ville ont travaillé activement sur les questions de déplacements et de pacification des usages pour offrir une expérience fluide, à la fois pour les participants du Grand Boucan et pour les habitants de Saint-Paul.



Irchad OMARJEE, président de la SEMTO, a rappelé le soutien de KAR OUEST sur cet évènement avec la mise en place de navettes gratuites de 12h à minuit, en direction de la gare routière de Saint-Paul. 3 points de collecte sont prévus : Entrée nord du centre-ville : Run Market Savanna (accès aux parkings – près du boulodrome).

Parc Expobat (arrêt au niveau du boulodrome)

Entrée Sud du centre-ville : Parking sous viaduc (arrêt de bus “Hôpital psychiatrique”) “Cette manifestation culturelle figure désormais en bonne place à l’agenda de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, témoignant de nos riches ambitions dans le domaine culturel. Elle fait de notre ville une véritable terre de culture, renforçant ainsi notre programme de mandature et faisant rayonner notre commune. Plus de 40 associations, de nombreux artistes et des centaines de bénévoles ont travaillé pour nous offrir toutes les facettes d’un imaginaire extravagant. Grâce à cet investissement collectif, nous vivrons des moments précieux marqués par l’unité, la convivialité et le partage. Faisons de cette 25e édition une véritable explosion de couleurs, de sons et d’émotions”, souhaite le premier magistrat?



Ce dimanche 25 juin : rendez-vous tous au Grand Boucan à Saint-Paul sur le front de mer ! Pour profitez pleinement de ce Festival, retrouvez tous les bons plans/offres sur la page de l’OTI Tourisme Ouest Réunion !

Crédit vidéo : Office de Tourisme de l’ouest / Électron Family Cette édition du Grand Boucan revêt une importance particulière puisqu’elle s’inscrit dans le cadre des festivités du 360ème anniversaire du Peuplement de l’île. Le thème choisi cette année, l’extravagance, incarne véritablement l’esprit du Grand Boucan. Il nous invite à sortir des sentiers battus, à libérer notre imagination débordante et à célébrer avec éclat notre identité culturelle.Lors de cette conférence plusieurs points importants ont été abordés : présentation du parcours, le transport et un point sécurité.Le défilé commencera au niveau de la Médiathèque Leconte-de-LISLE et se dirigera en direction de la place du marché forain où le Roi Dodo sera brûlé. Le feu d’artifice sera ensuite tiré au bout du Débarcadère suivi du concert de Lorskès Bann Dalon sur la scène du marché forain. Les services de la Ville ont travaillé activement sur les questions de déplacements et de pacification des usages pour offrir une expérience fluide, à la fois pour les participants du Grand Boucan et pour les habitants de Saint-Paul.Irchad OMARJEE, président de la SEMTO, a rappelé le soutien de KAR OUEST sur cet évènement avec la mise en place de navettes gratuites de 12h à minuit, en direction de la gare routière de Saint-Paul. 3 points de collecte sont prévus :“Cette manifestation culturelle figure désormais en bonne place à l’agenda de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, témoignant de nos riches ambitions dans le domaine culturel. Elle fait de notre ville une véritable terre de culture, renforçant ainsi notre programme de mandature et faisant rayonner notre commune. Plus de 40 associations, de nombreux artistes et des centaines de bénévoles ont travaillé pour nous offrir toutes les facettes d’un imaginaire extravagant. Grâce à cet investissement collectif, nous vivrons des moments précieux marqués par l’unité, la convivialité et le partage. Faisons de cette 25e édition une véritable explosion de couleurs, de sons et d’émotions”, souhaite le premier magistrat?Ce dimanche 25 juin : rendez-vous tous au Grand Boucan à Saint-Paul sur le front de mer ! Pour profitez pleinement de ce Festival, retrouvez tous les bons plans/offres sur la page de l’OTI Tourisme Ouest Réunion !Crédit vidéo : Office de Tourisme de l’ouest / Électron Family









Dans la même rubrique : < > Nos six lycéens d’Évariste de Parny aux Jeux Internationaux de la Jeunesse à Pau Concerts des ateliers municipaux de pratique musicale : ne manquez pas l’évènement !